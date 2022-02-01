У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України.

Офіцера холоднокровно зарізали у власному будинку.

На його тілі нарахували шість ножових поранень – у груди та живіт.

Жодних шансів вижити чоловік не мав.

Хто ж його відправив на той світ?

Підозрюваного в цій звірячій розправі поліція вже затримала. Також по темі: Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата

І це, повірити важко, рідний брат загиблого офіцера, але сам він свою причетність до вбивства заперечує.

Які ж докази грають проти нього і, найголовніше, що могло стати мотивом такої моторошної різанини?

Жахаючий репортаж Павла Шамшина.