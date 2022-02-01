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Video: У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України

У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України. Офіцера холоднокровно зарізали у власному будинку. На його тілі нарахували шість ножових поранень - у груди та живіт. Жодних шансів вижити чоловік не мав. Хто ж його відправив на той світ? Підозрюваного в цій звірячій розправі поліція вже затримала.[read_more_news] І це, повірити важко, рідний брат загиблого офіцера, але сам він свою причетність до вбивства заперечує. Які ж докази грають проти нього і, найголовніше, що могло стати мотивом такої моторошної різанини? Жахаючий репортаж Павла Шамшина.

У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України
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У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України.

Офіцера холоднокровно зарізали у власному будинку.

На його тілі нарахували шість ножових поранень – у груди та живіт.

Жодних шансів вижити чоловік не мав.

Хто ж його відправив на той світ?

Підозрюваного в цій звірячій розправі поліція вже затримала. Також по темі: Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата

І це, повірити важко, рідний брат загиблого офіцера, але сам він свою причетність до вбивства заперечує.

Які ж докази грають проти нього і, найголовніше, що могло стати мотивом такої моторошної різанини?

Жахаючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України / 01.02.2022 20:27
01.02.2022 20:27

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