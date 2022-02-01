В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины

В Ровно был найден убитым подполковник Вооруженных сил Украины.

Офицера хладнокровно зарезали в собственном доме.

На его теле насчитали шесть ножевых ранений — грудь и живот.

Никаких шансов выжить у мужчины не было.

Кто же его отправил на тот свет?

Подозреваемого в этой зверской расправе полиция уже задержала. Также по теме: Грелся или курил? Мужчина не может прийти в себя после страшной гибели младшего брата

И это, поверить с трудом, родной брат погибшего офицера, но сам он свою причастность к убийству отрицает.

Какие же доказательства играют против него и, самое главное, что могло стать мотивом такой жуткой резни?

Ужасающий репортаж Павла Шамшина.