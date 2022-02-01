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Video: В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины

В Ровно был найден убитым подполковник Вооруженных сил Украины. Офицера хладнокровно зарезали в собственном доме. На его теле насчитали шесть ножевых ранений - грудь и живот. Никаких шансов выжить у мужчины не было. Кто же его отправил на тот свет? Подозреваемого в этой зверской расправе полиция уже задержала.[read_more_news] И это, поверить с трудом, родной брат погибшего офицера, но сам он свою причастность к убийству отрицает. Какие же доказательства играют против него и, самое главное, что могло стать мотивом такой жуткой резни? Ужасающий репортаж Павла Шамшина.

В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины
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В Ровно был найден убитым подполковник Вооруженных сил Украины.

Офицера хладнокровно зарезали в собственном доме.

На его теле насчитали шесть ножевых ранений — грудь и живот.

Никаких шансов выжить у мужчины не было.

Кто же его отправил на тот свет?

Подозреваемого в этой зверской расправе полиция уже задержала. Также по теме: Грелся или курил? Мужчина не может прийти в себя после страшной гибели младшего брата

И это, поверить с трудом, родной брат погибшего офицера, но сам он свою причастность к убийству отрицает.

Какие же доказательства играют против него и, самое главное, что могло стать мотивом такой жуткой резни?

Ужасающий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины / 01.02.2022 20:27
01.02.2022 20:27

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