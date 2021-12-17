Грелся или курил? Мужчина не может прийти в себя после страшной гибели младшего брата

Грелся или курил?

На Львовщине мужчина не может прийти в себя после страшной гибели своего младшего брата.

Только послушайте: бедный заживо сгорел прямо на кухне, пока его старший родственник был на работе. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Теперь погорелец теряется в догадках, что же стало причиной ужасной трагедии и можно ли ее предотвратить.

Но соседи уверены, что огонь просто не простил их односельчанину безответственности и промедления элементарными правилами безопасности.