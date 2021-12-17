Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата

Грівся чи курив?

На Львівщині чоловік не може отямитися після страшної загибелі свого молодшого брата.

Тільки послухайте: бідолашний заживо згорів прямо на кухні, поки його старший родич був на роботі. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Тепер погорілець губиться у здогадках, що ж стало причиною жахливої трагедії і чи можна було їй запобігти.

Але сусіди переконані, що вогонь просто не пробачив їхньому односельцю безвідповідальності та зволікання елементарними правилами безпеки.