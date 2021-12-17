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Video: Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата

Грівся чи курив? На Львівщині чоловік не може отямитися після страшної загибелі свого молодшого брата. Тільки послухайте: бідолашний заживо згорів прямо на кухні, поки його старший родич був на роботі.  [read_more_news] Тепер погорілець губиться у здогадках, що ж стало причиною жахливої трагедії і чи можна було їй запобігти. Але сусіди переконані, що вогонь просто не пробачив їхньому односельцю безвідповідальності та зволікання елементарними правилами безпеки.

Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата
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Грівся чи курив?

На Львівщині чоловік не може отямитися після страшної загибелі свого молодшого брата.

Тільки послухайте: бідолашний заживо згорів прямо на кухні, поки його старший родич був на роботі.   Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Тепер погорілець губиться у здогадках, що ж стало причиною жахливої трагедії і чи можна було їй запобігти.

Але сусіди переконані, що вогонь просто не пробачив їхньому односельцю безвідповідальності та зволікання елементарними правилами безпеки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Грівся чи палив? Чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата / 17.12.2021 19:38
17.12.2021 19:38

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