У Києві заправляє справжній маніяк – нещадно забиває жінок заради розваги

З дому бояться тепер виходити мешканки столичної Оболоні.

Бо на вулиці заправляє справжній маніяк!

Він підбігає до випадкових жертв і починає нещадно бити! Навіть забивати.

І все це явно не заради наживи, бо особистих речей бідолашних навіть не чіпав.

Уже відомо про щонайменше двох постраждалих жінок.

Вони у дуже тяжкому стані. Також по темі: Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам - гроза району любить розбивати людям голови

Навіть говорити не можуть, бо ця потвора зламала щелепи.

Син однієї з побитих навіть оголосив нагороду за інформацію, яка б допомогла поліцейським вирахувати нелюда.

Невже він досі безкарно бродить темними вулицями у пошуках нових беззахисних жертв?

Надзвичайні новини пройшлися маршрутом нападника.