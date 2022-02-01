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Video: У Києві заправляє справжній маніяк – нещадно забиває жінок заради розваги

З дому бояться тепер виходити мешканки столичної Оболоні. Бо на вулиці заправляє справжній маніяк! Він підбігає до випадкових жертв і починає нещадно бити! Навіть забивати. І все це явно не заради наживи, бо особистих речей бідолашних навіть не чіпав. Уже відомо про щонайменше двох постраждалих жінок. Вони у дуже тяжкому стані. [read_more_news] Навіть говорити не можуть, бо ця потвора зламала щелепи. Син однієї з побитих навіть оголосив нагороду за інформацію, яка б допомогла поліцейським вирахувати нелюда. Невже він досі безкарно бродить темними вулицями у пошуках нових беззахисних жертв? Надзвичайні новини пройшлися маршрутом нападника.

У Києві заправляє справжній маніяк – нещадно забиває жінок заради розваги
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З дому бояться тепер виходити мешканки столичної Оболоні.

Бо на вулиці заправляє справжній маніяк!

Він підбігає до випадкових жертв і починає нещадно бити! Навіть забивати.

І все це явно не заради наживи, бо особистих речей бідолашних навіть не чіпав.

Уже відомо про щонайменше двох постраждалих жінок.

Вони у дуже тяжкому стані. Також по темі: Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам - гроза району любить розбивати людям голови

Навіть говорити не можуть, бо ця потвора зламала щелепи.

Син однієї з побитих навіть оголосив нагороду за інформацію, яка б допомогла поліцейським вирахувати нелюда.

Невже він досі безкарно бродить темними вулицями у пошуках нових беззахисних жертв?

Надзвичайні новини пройшлися маршрутом нападника.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві заправляє справжній маніяк – нещадно забиває жінок заради розваги / 01.02.2022 19:49
01.02.2022 19:49

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