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Video: Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам – гроза району любить розбивати людям голови

Нашого наступного "героя" бояться не лише молоді дівчата, а навіть дорослі дядьки! Сантехніки, слюсарі та електромонтери переповідають моторошні історії і непритомніють від одного його імені! У столиці, на Оболоні, завівся кадр - гроза комунальників! Кричить  на них і штовхається він уже давно.[read_more_news] А тепер, ось, узяв і в під’їзді, під дверима власної квартири, напав на електрика! І важелезною залізякою розтрощив бідолашному голову! А потім сам спокійно викликав копів. За що ж той агресор так люто ненавидить комунальників? Подивіться, чим закінчився кривавий конфлікт.

Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам – гроза району любить розбивати людям голови
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Нашого наступного “героя” бояться не лише молоді дівчата, а навіть дорослі дядьки!

Сантехніки, слюсарі та електромонтери переповідають моторошні історії і непритомніють від одного його імені!

У столиці, на Оболоні, завівся кадр – гроза комунальників!

Кричить  на них і штовхається він уже давно. Також по темі: Розподіл комунальних тарифів довів родичів до різанини

А тепер, ось, узяв і в під’їзді, під дверима власної квартири, напав на електрика!

І важелезною залізякою розтрощив бідолашному голову!

А потім сам спокійно викликав копів.

За що ж той агресор так люто ненавидить комунальників?

Подивіться, чим закінчився кривавий конфлікт.

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ICTV / Надзвичайні новини / Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам – гроза району любить розбивати людям голови / 23.09.2021 20:19
23.09.2021 20:19

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