Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам – гроза району любить розбивати людям голови

Нашого наступного “героя” бояться не лише молоді дівчата, а навіть дорослі дядьки!

Сантехніки, слюсарі та електромонтери переповідають моторошні історії і непритомніють від одного його імені!

У столиці, на Оболоні, завівся кадр – гроза комунальників!

Кричить на них і штовхається він уже давно. Також по темі: Розподіл комунальних тарифів довів родичів до різанини

А тепер, ось, узяв і в під’їзді, під дверима власної квартири, напав на електрика!

І важелезною залізякою розтрощив бідолашному голову!

А потім сам спокійно викликав копів.

За що ж той агресор так люто ненавидить комунальників?

Подивіться, чим закінчився кривавий конфлікт.