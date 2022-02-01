В Киеве заправляет настоящий маньяк — безнаказанно бродит улицами и забивает женщин

Из дома боятся теперь выходить жительницы столичной Оболони.

Потому что на улице заправляет настоящий маньяк!

Он подбегает к случайным жертвам и начинает беспощадно бить! Даже забивать.

И все это явно не ради наживы, потому что личных вещей несчастных даже не трогал.

Уже известно о двух пострадавших женщинах.

Они находятся в очень тяжелом состоянии. Также по теме: Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам - гроза района любит разбивать им головы

Даже говорить не могут, потому что это чудовище сломало челюсти.

Сын одного из избитых даже объявил награду за информацию, которая помогла бы полицейским вычислить изверга.

Неужели он до сих пор безнаказанно бродит по темным улицам в поисках новых беззащитных жертв?

Чрезвычайные новости прошлись по маршруту нападающего.