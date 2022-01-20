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Video: У Києві тітушки відгамселили пенсіонерок – гучна бійка на будівництві

Битися до крові за клаптик безцінної столичної землі готові мешканці престижного Печерська. Днями вони зійшлися у запеклому протистоянні з агресивними тітушками, які розпиляли газ в очі та збивали з ніг навіть пенсіонерок! Зграя міцних молодиків налетіла на місцевих, коли у тих було мирне зібрання. Жителі вже не один рік намагаються достукатися до чиновників, аби ті заборонили зводити багатоповерхівку. Натомість хочуть облаштувати на схилах сквер.[read_more_news] Тому й переконані: напад хуліганів - справа рук саме забудовників. Але самі бізнесмени несподівано заявили: заплатять сто тисяч гривень тому, хто здасть замовника нападу на мешканців. Оце так несподіваний поворот.

У Києві тітушки відгамселили пенсіонерок – гучна бійка на будівництві
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Битися до крові за клаптик безцінної столичної землі готові мешканці престижного Печерська.

Днями вони зійшлися у запеклому протистоянні з агресивними тітушками, які розпиляли газ в очі та збивали з ніг навіть пенсіонерок!

Зграя міцних молодиків налетіла на місцевих, коли у тих було мирне зібрання.

Жителі вже не один рік намагаються достукатися до чиновників, аби ті заборонили зводити багатоповерхівку.

Натомість хочуть облаштувати на схилах сквер. Також по темі: Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста

Тому й переконані: напад хуліганів – справа рук саме забудовників.

Але самі бізнесмени несподівано заявили: заплатять сто тисяч гривень тому, хто здасть замовника нападу на мешканців.

Оце так несподіваний поворот.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві тітушки відгамселили пенсіонерок – гучна бійка на будівництві / 20.01.2022 20:11
20.01.2022 20:11

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