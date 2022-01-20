В Киеве титушки избили пенсионерок — громкая драка на строительстве

Сразиться до крови за лоскут бесценной столичной земли готовы жители престижного Печерска.

На днях они сошлись в яростном противостоянии с агрессивными титушками, которые распыляли газ в глаза и сбивали с ног даже пенсионерок!

Стая крепких молодых людей налетела на местных, когда у них было мирное собрание.

Жители уже не один год пытаются достучаться до чиновников, чтобы запретили возводить многоэтажку.

А хотят обустроить на склонах сквер. Также по теме: Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города

Поэтому и убеждены: нападение хулиганов – дело рук именно застройщиков.

Но сами бизнесмены неожиданно заявили: заплатят сто тысяч гривен тому, кто сдаст заказчика нападения на жителей.

Вот так неожиданный поворот.