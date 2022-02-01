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Video: У Кривому Розі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу у власній квартирі

Сам собі влаштував тортури. У Кривому Розі у власній квартирі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу. Правоохоронці кажуть, що чоловік поцілив собі в голову із мисливської рушниці. Саме в ту мить коли дружина вискочила в магазин. І коли жінка повернулась, то її світ перевернувся.  [read_more_news] Що спонукало директора вкоротити собі віку? Чи справді це було самогубство? Наш Олег Єрмолінський таки з'ясував, чому чоловік не бачив іншого виходу.

У Кривому Розі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу у власній квартирі
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Сам собі влаштував тортури.

У Кривому Розі у власній квартирі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу.

Правоохоронці кажуть, що чоловік поцілив собі в голову із мисливської рушниці.

Саме в ту мить коли дружина вискочила в магазин.

І коли жінка повернулась, то її світ перевернувся.   Також по темі: Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора - вдова звинувачує СБУ

Що спонукало директора вкоротити собі віку?

Чи справді це було самогубство?

Наш Олег Єрмолінський таки з’ясував, чому чоловік не бачив іншого виходу.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Кривому Розі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу у власній квартирі / 01.02.2022 19:16
01.02.2022 19:16

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