У Кривому Розі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу у власній квартирі

Сам собі влаштував тортури.

У Кривому Розі у власній квартирі знайшли мертвим директора приватного ЖЕКу.

Правоохоронці кажуть, що чоловік поцілив собі в голову із мисливської рушниці.

Саме в ту мить коли дружина вискочила в магазин.

І коли жінка повернулась, то її світ перевернувся. Також по темі: Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора - вдова звинувачує СБУ

Що спонукало директора вкоротити собі віку?

Чи справді це було самогубство?

Наш Олег Єрмолінський таки з’ясував, чому чоловік не бачив іншого виходу.