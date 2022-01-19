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Video: Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора – вдова звинувачує СБУ

На міжнародний скандал ризикує перетворитися спецоперація Служби безпеки України у Дніпрі. Силовики шукали терористів серед студентів-іноземців. Керівництву медичного інституту приписують незаконне переправляння нелегалів через кордон. А під час обшуків, з паперами й комп'ютерами, вилучили навіть паспорти іноземців, що приїхали на навчання. Вони у шоці й бідкаються, що тепер - справді стали нелегалами.[read_more_news] Бо без документів не можуть ні складати екзамени, ні навіть повернутися додому! Хто ж заварив цю кашу? Вдова засновника інституту переконана, що її чоловіка доконав постійний тиск з боку правоохоронців.

Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора – вдова звинувачує СБУ
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На міжнародний скандал ризикує перетворитися спецоперація Служби безпеки України у Дніпрі.

Силовики шукали терористів серед студентів-іноземців.

Керівництву медичного інституту приписують незаконне переправляння нелегалів через кордон.

А під час обшуків, з паперами й комп’ютерами, вилучили навіть паспорти іноземців, що приїхали на навчання.

Вони у шоці й бідкаються, що тепер – справді стали нелегалами. Також по темі: Живий друг верхи на покійнику! Вдова безуспішно намагається домогтися розслідування

Бо без документів не можуть ні складати екзамени, ні навіть повернутися додому!

Хто ж заварив цю кашу?

Вдова засновника інституту переконана, що її чоловіка доконав постійний тиск з боку правоохоронців.

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ICTV / Надзвичайні новини / Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора – вдова звинувачує СБУ / 19.01.2022 20:06
19.01.2022 20:06

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