Шукали нелегалів в медінституті і довели до смерті директора – вдова звинувачує СБУ

На міжнародний скандал ризикує перетворитися спецоперація Служби безпеки України у Дніпрі.

Силовики шукали терористів серед студентів-іноземців.

Керівництву медичного інституту приписують незаконне переправляння нелегалів через кордон.

А під час обшуків, з паперами й комп’ютерами, вилучили навіть паспорти іноземців, що приїхали на навчання.

Вони у шоці й бідкаються, що тепер – справді стали нелегалами. Також по темі: Живий друг верхи на покійнику! Вдова безуспішно намагається домогтися розслідування

Бо без документів не можуть ні складати екзамени, ні навіть повернутися додому!

Хто ж заварив цю кашу?

Вдова засновника інституту переконана, що її чоловіка доконав постійний тиск з боку правоохоронців.