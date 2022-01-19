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Video: Искали нелегалов в мединституте и довели до смерти директора – вдова обвиняет СБУ

В международный скандал рискует превратиться спецоперация Службы безопасности Украины в Днепре. Силовики искали террористов среди студентов-иностранцев. Руководству медицинского института приписывают незаконную переправку нелегалов через границу. А во время обысков, с бумагами и компьютерами, изъяли даже приехавшие на учебу паспорта иностранцев. Они в шоке и жалуются, что теперь действительно стали нелегалами.[read_more_news] Ибо без документов не могут ни сдавать экзамены, ни даже вернуться домой! Кто же заварил эту кашу? Вдова основателя института убеждена, что ее мужа добило постоянное давление со стороны правоохранителей.

Искали нелегалов в мединституте и довели до смерти директора – вдова обвиняет СБУ
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В международный скандал рискует превратиться спецоперация Службы безопасности Украины в Днепре.

Силовики искали террористов среди студентов-иностранцев.

Руководству медицинского института приписывают незаконную переправку нелегалов через границу.

А во время обысков, с бумагами и компьютерами, изъяли даже приехавшие на учебу паспорта иностранцев.

Они в шоке и жалуются, что теперь действительно стали нелегалами. Также по теме: Живой друг верхом на покойнике! Вдова безуспешно пытается добиться расследования

Ибо без документов не могут ни сдавать экзамены, ни даже вернуться домой!

Кто же заварил эту кашу?

Вдова основателя института убеждена, что ее мужа добило постоянное давление со стороны правоохранителей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Искали нелегалов в мединституте и довели до смерти директора – вдова обвиняет СБУ / 19.01.2022 20:06
19.01.2022 20:06

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