Video: Живий друг верхи на покійнику! Вдова безуспішно намагається домогтися розслідування

Дуже загадкова трагедія сталася на Тернопільщині. Навіть не знаєш, що думати, коли аналізуєш усі обставини цієї дикої історії. Жінка знайшла свого чоловіка мертвим, практично у центрі міста - серед вулиці. А верхи на ньому лежав його друг живий! [read_more_news] От тільки скаржиться тепер на дивну амнезію: мовляв, нічого не пам'ятає! Не менш дивно поводяться і поліцейські. Вони все це впевнено називають - тільки послухайте - нещасним випадком! Вдова безуспішно намагається домогтися розслідування! І вже навіть сама почала виконувати роботу приватного детектива.