В Кривом Роге нашли мертвым директора частного ЖЭКа в собственной квартире

Сам себе устроил пытку.

В Кривом Роге в собственной квартире нашли мертвым директора частного ЖЭКа.

Правоохранители говорят, что мужчина попал себе в голову из охотничьего ружья.

Именно в тот момент, когда жена выскочила в магазин.

И когда женщина вернулась, ее мир перевернулся. Также по теме: Искали нелегалов в мединституте и довели до смерти директора – вдова обвиняет СБУ

Что побудило директора покончить с собой?

Действительно ли это было самоубийством?

Наш Олег Ермолинский выяснил, почему мужчина не видел другого выхода.