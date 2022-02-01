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Video: В Кривом Роге нашли мертвым директора частного ЖЭКа в собственной квартире

Сам себе устроил пытку. В Кривом Роге в собственной квартире нашли мертвым директора частного ЖЭКа. Правоохранители говорят, что мужчина попал себе в голову из охотничьего ружья. Именно в тот момент, когда жена выскочила в магазин. И когда женщина вернулась, ее мир перевернулся. [read_more_news] Что побудило директора покончить с собой? Действительно ли это было самоубийством? Наш Олег Ермолинский выяснил, почему мужчина не видел другого выхода.

В Кривом Роге нашли мертвым директора частного ЖЭКа в собственной квартире
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Сам себе устроил пытку.

В Кривом Роге в собственной квартире нашли мертвым директора частного ЖЭКа.

Правоохранители говорят, что мужчина попал себе в голову из охотничьего ружья.

Именно в тот момент, когда жена выскочила в магазин.

И когда женщина вернулась, ее мир перевернулся. Также по теме: Искали нелегалов в мединституте и довели до смерти директора – вдова обвиняет СБУ

Что побудило директора покончить с собой?

Действительно ли это было самоубийством?

Наш Олег Ермолинский выяснил, почему мужчина не видел другого выхода.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Кривом Роге нашли мертвым директора частного ЖЭКа в собственной квартире / 01.02.2022 19:16
01.02.2022 19:16

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