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Video: У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці

Жахаюча тенденція. Знову вибух - у багатоповерхівці. Знову смертельні жертви. Цього разу в Кропивницькому. Рвонуло в квартирі на другому поверсі. Вибуховою хвилею пошкоджено понад сімдесят квартир. І сталося це саме тоді, коли в домі працювали газовики. Один із них теж постраждав.[read_more_news] Що розповідають свідки? Що робили комунальники в будинку? Невже трагедія сталася з їхньої вини? Чи, може, вони просто не встигли усунути проблему? Жах.

У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці
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Жахаюча тенденція.

Знову вибух – у багатоповерхівці.

Знову смертельні жертви.

Цього разу в Кропивницькому.

Рвонуло в квартирі на другому поверсі.

Вибуховою хвилею пошкоджено понад сімдесят квартир.

І сталося це саме тоді, коли в домі працювали газовики.

Один із них теж постраждав. Також по темі: Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі

Що розповідають свідки?

Що робили комунальники в будинку?

Невже трагедія сталася з їхньої вини?

Чи, може, вони просто не встигли усунути проблему? Жах.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці / 03.02.2022 19:54
03.02.2022 19:54

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