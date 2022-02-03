У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці

Жахаюча тенденція.

Знову вибух – у багатоповерхівці.

Знову смертельні жертви.

Цього разу в Кропивницькому.

Рвонуло в квартирі на другому поверсі.

Вибуховою хвилею пошкоджено понад сімдесят квартир.

І сталося це саме тоді, коли в домі працювали газовики.

Один із них теж постраждав. Також по темі: Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі

Що розповідають свідки?

Що робили комунальники в будинку?

Невже трагедія сталася з їхньої вини?

Чи, може, вони просто не встигли усунути проблему? Жах.