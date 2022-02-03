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Video: В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы

Ужасающая тенденция. Снова взрыв - в многоэтажке. Снова смертельные жертвы. В этот раз в Кропивницком. Рвануло в квартире на втором этаже. Взрывной волной повреждено более семидесяти квартир.[read_more_news] И произошло это тогда, когда в доме работали газовики. Один из них тоже пострадал. Что рассказывают свидетели? Что делали коммунальщики в доме? Неужели трагедия произошла по их вине? Или они просто не успели устранить проблему? Ужас.

В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы
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Ужасающая тенденция.

Снова взрыв — в многоэтажке.

Снова смертельные жертвы.

В этот раз в Кропивницком.

Рвануло в квартире на втором этаже.

Взрывной волной повреждено более семидесяти квартир. Также по теме: Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье

И произошло это тогда, когда в доме работали газовики.

Один из них тоже пострадал.

Что рассказывают свидетели?

Что делали коммунальщики в доме?

Неужели трагедия произошла по их вине?

Или они просто не успели устранить проблему? Ужас.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы / 03.02.2022 19:54
03.02.2022 19:54

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