В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы

Ужасающая тенденция.

Снова взрыв — в многоэтажке.

Снова смертельные жертвы.

В этот раз в Кропивницком.

Рвануло в квартире на втором этаже.

Взрывной волной повреждено более семидесяти квартир. Также по теме: Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье

И произошло это тогда, когда в доме работали газовики.

Один из них тоже пострадал.

Что рассказывают свидетели?

Что делали коммунальщики в доме?

Неужели трагедия произошла по их вине?

Или они просто не успели устранить проблему? Ужас.