Три брати в одній хаті влаштували криваву баню – вижили не всі

Бездиханне закривавлене тіло рідного брата знайшов чоловік із Полтавщини посеред власної кухні.

При цьому вся кімната була залита кров’ю.

А кривавий слід вів в коридор і навіть далі – аж на ґанок.

Жодних сумнівів – це було жорстоке вбивство. Також по темі: 15-річна студентка загинула під колесами "німця" на очах у шокованого брата - ДТП в Одесі

Але хто здатен на таке?

У будинку жили троє рідних братів.

Невже в когось із них підійнялася рука на найближчого родича?

Неконтрольована лють може підштовхнути людину на страшний злочин, виправити який надто пізно.