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Video: Три брати в одній хаті влаштували криваву баню – вижили не всі

Бездиханне закривавлене тіло рідного брата знайшов чоловік із Полтавщини посеред власної кухні. При цьому вся кімната була залита кров’ю. А кривавий слід вів в коридор і навіть далі - аж на ґанок. Жодних сумнівів - це було жорстоке вбивство. [read_more_news] Але хто здатен на таке? У будинку жили троє рідних братів. Невже в когось із них підійнялася рука на найближчого родича? Неконтрольована лють може підштовхнути людину на страшний злочин, виправити який надто пізно.

Три брати в одній хаті влаштували криваву баню – вижили не всі
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Бездиханне закривавлене тіло рідного брата знайшов чоловік із Полтавщини посеред власної кухні.

При цьому вся кімната була залита кров’ю.

А кривавий слід вів в коридор і навіть далі – аж на ґанок.

Жодних сумнівів – це було жорстоке вбивство.  Також по темі: 15-річна студентка загинула під колесами "німця" на очах у шокованого брата - ДТП в Одесі

Але хто здатен на таке?

У будинку жили троє рідних братів.

Невже в когось із них підійнялася рука на найближчого родича?

Неконтрольована лють може підштовхнути людину на страшний злочин, виправити який надто пізно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Три брати в одній хаті влаштували криваву баню – вижили не всі / 02.02.2022 19:32
02.02.2022 19:32

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