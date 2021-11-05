seach
ICTV - Разом краще

Video: 15-річна студентка загинула під колесами “німця” на очах у шокованого брата – ДТП в Одесі

Моторошна смертельна аварія на пішохідному переході. На початку сьомої вечора в Одесі водій легковика проігнорував всі можливі правила дорожнього руху. Чоловік за кермом опеля перевищив швидкість і не пропустив пішоходів. І накоїв смертельного лиха. Дівчина, яка опинилась на капоті німця, після такого потужного удару не вижила. [read_more_news] Тільки уявіть весь жах: разом із нею дівчиною був старший брат. Його врятували якихось кілька кроків. Хлопець також постраждав, але найстрашніше – психологічна травма. Адже рідна сестра померла просто в нього на очах. Мороз шкірю.

15-річна студентка загинула під колесами “німця” на очах у шокованого брата – ДТП в Одесі
0 Коментувати

Моторошна смертельна аварія на пішохідному переході.

На початку сьомої вечора в Одесі водій легковика проігнорував всі можливі правила дорожнього руху.

Чоловік за кермом опеля перевищив швидкість і не пропустив пішоходів.

І накоїв смертельного лиха.

Дівчина, яка опинилась на капоті німця, після такого потужного удару не вижила.  Також по темі: Фатальне зіткнення фури та легковика - у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Тільки уявіть весь жах: разом із нею дівчиною був старший брат.

Його врятували якихось кілька кроків.

Хлопець також постраждав, але найстрашніше – психологічна травма.

Адже рідна сестра померла просто в нього на очах. Мороз шкірю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 15-річна студентка загинула під колесами “німця” на очах у шокованого брата – ДТП в Одесі / 05.11.2021 19:47
05.11.2021 19:47

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь