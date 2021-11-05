15-річна студентка загинула під колесами “німця” на очах у шокованого брата – ДТП в Одесі

Моторошна смертельна аварія на пішохідному переході.

На початку сьомої вечора в Одесі водій легковика проігнорував всі можливі правила дорожнього руху.

Чоловік за кермом опеля перевищив швидкість і не пропустив пішоходів.

І накоїв смертельного лиха.

Дівчина, яка опинилась на капоті німця, після такого потужного удару не вижила. Також по темі: Фатальне зіткнення фури та легковика - у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Тільки уявіть весь жах: разом із нею дівчиною був старший брат.

Його врятували якихось кілька кроків.

Хлопець також постраждав, але найстрашніше – психологічна травма.

Адже рідна сестра померла просто в нього на очах. Мороз шкірю.