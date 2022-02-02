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Video: Три брата в одном доме устроили кровавую баню — выжили не все

Бездыханное окровавленное тело родного брата нашел мужчина из Полтавщины посреди собственной кухни. При этом вся комната была залита кровью. А кровавый след вел в коридор и даже дальше – на крыльцо. Никаких сомнений – это было жестокое убийство. [read_more_news] Но кто способен на это? В доме жили три родных брата. Неужели у кого-нибудь из них поднялась рука на ближайшего родственника? Неконтролируемая ярость может подтолкнуть человека на страшное преступление, исправить которое слишком поздно.

Три брата в одном доме устроили кровавую баню — выжили не все
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Бездыханное окровавленное тело родного брата нашел мужчина из Полтавщины посреди собственной кухни.

При этом вся комната была залита кровью.

А кровавый след вел в коридор и даже дальше – на крыльцо.

Никаких сомнений – это было жестокое убийство. Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Но кто способен на это?

В доме жили три родных брата.

Неужели у кого-нибудь из них поднялась рука на ближайшего родственника?

Неконтролируемая ярость может подтолкнуть человека на страшное преступление, исправить которое слишком поздно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Три брата в одном доме устроили кровавую баню — выжили не все / 02.02.2022 19:32
02.02.2022 19:32

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