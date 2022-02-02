Три брата в одном доме устроили кровавую баню — выжили не все

Бездыханное окровавленное тело родного брата нашел мужчина из Полтавщины посреди собственной кухни.

При этом вся комната была залита кровью.

А кровавый след вел в коридор и даже дальше – на крыльцо.

Никаких сомнений – это было жестокое убийство. Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Но кто способен на это?

В доме жили три родных брата.

Неужели у кого-нибудь из них поднялась рука на ближайшего родственника?

Неконтролируемая ярость может подтолкнуть человека на страшное преступление, исправить которое слишком поздно.