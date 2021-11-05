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Video: 15-летняя студентка погибла под колесами «немца» на глазах у шокированного брата — ДТП в Одессе

Жуткая смертельная авария на пешеходном переходе. В начале седьмого вечера в Одессе водитель легковушки проигнорировал все возможные правила дорожного движения. Муж за рулем опеля превысил скорость и не пропустил пешеходов. И натворил смертельное бедствие. Девушка, оказавшаяся на капоте немца, после столь мощного удара не выжила. [read_more_news] Только представьте ужас: вместе с ней девушкой был старший брат. Его спасли несколько шагов. Парень тоже пострадал, но самое страшное – психологическая травма. Ведь родная сестра умерла прямо у него на глазах. Мороз кожи.

15-летняя студентка погибла под колесами «немца» на глазах у шокированного брата — ДТП в Одессе
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Жуткая смертельная авария на пешеходном переходе.

В начале седьмого вечера в Одессе водитель легковушки проигнорировал все возможные правила дорожного движения.

Муж за рулем опеля превысил скорость и не пропустил пешеходов.

И натворил смертельное бедствие.

Девушка, оказавшаяся на капоте немца, после столь мощного удара не выжила. Также по теме: Роковое столкновение фуры и легковушки - в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Только представьте ужас: вместе с ней девушкой был старший брат.

Его спасли несколько шагов.

Парень тоже пострадал, но самое страшное – психологическая травма.

Ведь родная сестра умерла прямо у него на глазах. Мороз кожи.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 15-летняя студентка погибла под колесами «немца» на глазах у шокированного брата — ДТП в Одессе / 05.11.2021 19:47
05.11.2021 19:47

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