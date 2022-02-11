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Video: Трагічні ігри забороненого кохання – у Здолбунові знайшли мертвими двох чоловіків

Один - з відірваною головою, інший - без руки. Криваву картину, від якої підкошуються ноги, узріли сусіди, коли почули моторошний вибух на Рівненщині. Трагедія сталася пізно ввечері у приватному будинку в містечку Здолбунові. Рвонуло так, що в оселі повилітали шибки й навіть двері. [read_more_news] Збіглися сусіди і знайшли всередині двох страшенно понівечених мертвих чоловіків. Що з ними сталося?! Павло Шамшин був на місці справжнього жаху і дізнався навіть більше, ніж очікував.

Трагічні ігри забороненого кохання – у Здолбунові знайшли мертвими двох чоловіків
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Один – з відірваною головою, інший – без руки.

Криваву картину, від якої підкошуються ноги, узріли сусіди, коли почули моторошний вибух на Рівненщині.

Трагедія сталася пізно ввечері у приватному будинку в містечку Здолбунові.

Рвонуло так, що в оселі повилітали шибки й навіть двері. Також по темі: У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці

Збіглися сусіди і знайшли всередині двох страшенно понівечених мертвих чоловіків.

Що з ними сталося?!

Павло Шамшин був на місці справжнього жаху і дізнався навіть більше, ніж очікував.

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ICTV / Надзвичайні новини / Трагічні ігри забороненого кохання – у Здолбунові знайшли мертвими двох чоловіків / 11.02.2022 19:15
11.02.2022 19:15

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