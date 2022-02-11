Трагічні ігри забороненого кохання – у Здолбунові знайшли мертвими двох чоловіків

Один – з відірваною головою, інший – без руки.

Криваву картину, від якої підкошуються ноги, узріли сусіди, коли почули моторошний вибух на Рівненщині.

Трагедія сталася пізно ввечері у приватному будинку в містечку Здолбунові.

Рвонуло так, що в оселі повилітали шибки й навіть двері. Також по темі: У Кропивницькому прогримів масштабний вибух під час роботи газової служби у багатоповерхівці

Збіглися сусіди і знайшли всередині двох страшенно понівечених мертвих чоловіків.

Що з ними сталося?!

Павло Шамшин був на місці справжнього жаху і дізнався навіть більше, ніж очікував.