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Video: Трагический финал запретной любви — в Здолбунове нашли мертвыми двух мужчин

Один – с оторванной головой, другой – без руки. Кровавую картину, от которой подкашиваются ноги, узрели соседи, когда услышали жуткий взрыв в Ровенской области. Трагедия произошла поздно вечером в частном доме в городке Здолбунове. Рвануло так, что в доме вылетели стекла и даже двери. [read_more_news] Сбежались соседи и нашли внутри двух ужасно изуродованных мертвых мужчин. Что с ними случилось? Павел Шамшин был на месте настоящего ужаса и узнал даже больше, чем ожидал.

Трагический финал запретной любви — в Здолбунове нашли мертвыми двух мужчин
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Один – с оторванной головой, другой – без руки.

Кровавую картину, от которой подкашиваются ноги, узрели соседи, когда услышали жуткий взрыв в Ровенской области.

Трагедия произошла поздно вечером в частном доме в городке Здолбунове.

Рвануло так, что в доме вылетели стекла и даже двери. Также по теме: В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы

Сбежались соседи и нашли внутри двух ужасно изуродованных мертвых мужчин.

Что с ними случилось?

Павел Шамшин был на месте настоящего ужаса и узнал даже больше, чем ожидал.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Трагический финал запретной любви — в Здолбунове нашли мертвыми двух мужчин / 11.02.2022 19:15
11.02.2022 19:15

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