Трагический финал запретной любви — в Здолбунове нашли мертвыми двух мужчин

Один – с оторванной головой, другой – без руки.

Кровавую картину, от которой подкашиваются ноги, узрели соседи, когда услышали жуткий взрыв в Ровенской области.

Трагедия произошла поздно вечером в частном доме в городке Здолбунове.

Рвануло так, что в доме вылетели стекла и даже двери. Также по теме: В Кропивницком прогремел масштабный взрыв во время работы газовой службы

Сбежались соседи и нашли внутри двух ужасно изуродованных мертвых мужчин.

Что с ними случилось?

Павел Шамшин был на месте настоящего ужаса и узнал даже больше, чем ожидал.