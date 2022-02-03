Тотальна дідівщина в українській армії – батьки загиблих на службі дітей мріють розрубати Гордіїв вузол

Списують все на самогубство або на смерть за невизначених обставин.

Та відкладають розслідування до нових віників.

А потім з’являється такий собі Артемій Рябчук.

Бо не може більше терпіти знущання і бачить тільки один вихід – найжорстокіший. Також по темі: Що відомо про жертв Артемія Рябчука - подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають

Солдати гинуть через тотальну дідівщину, але правоохоронні органи цього ніби не помічають.

Обурені батьки загиблих у різний час і в різних військових частинах зібралися сьогодні в одному місці – під Офісом Президента.

Бо мовчати більше не можуть.