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Video: Тотальна дідівщина в українській армії – батьки загиблих на службі дітей мріють розрубати Гордіїв вузол

Списують все на самогубство або на смерть за невизначених обставин. Та відкладають розслідування до нових віників. А потім з'являється такий собі Артемій Рябчук. Бо не може більше терпіти знущання і бачить тільки один вихід - найжорстокіший.[read_more_news] Солдати гинуть через тотальну дідівщину, але правоохоронні органи цього ніби не помічають. Обурені батьки загиблих у різний час і в різних військових частинах зібралися сьогодні в одному місці - під Офісом Президента. Бо мовчати більше не можуть.

Тотальна дідівщина в українській армії – батьки загиблих на службі дітей мріють розрубати Гордіїв вузол
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Списують все на самогубство або на смерть за невизначених обставин.

Та відкладають розслідування до нових віників.

А потім з’являється такий собі Артемій Рябчук.

Бо не може більше терпіти знущання і бачить тільки один вихід – найжорстокіший. Також по темі: Що відомо про жертв Артемія Рябчука - подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають

Солдати гинуть через тотальну дідівщину, але правоохоронні органи цього ніби не помічають.

Обурені батьки загиблих у різний час і в різних військових частинах зібралися сьогодні в одному місці – під Офісом Президента.

Бо мовчати більше не можуть.

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ICTV / Надзвичайні новини / Тотальна дідівщина в українській армії – батьки загиблих на службі дітей мріють розрубати Гордіїв вузол / 03.02.2022 19:29
03.02.2022 19:29

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