Тотальная дедовщина в украинской армии – родители погибших на службе детей мечтают разрубить Гордиев узел

Списывают все на самоубийство или смерть при неопределенных обстоятельствах.

Но откладывают расследование до новых веников.

А потом появляется некий Артемий Рябчук.

Ибо не может больше терпеть издевательства и видит только один выход – самый жестокий. Также по теме: Что известно о жертвах Артемия Рябчука - подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают

Солдаты погибают из-за тотальной дедовщины, но правоохранительные органы этого вроде бы не замечают.

Возмущенные родители погибших в разное время и в разных воинских частях собрались сегодня в одном месте – под Офисом Президента.

Потому что молчать больше не могут.