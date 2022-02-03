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Video: Тотальная дедовщина в украинской армии – родители погибших на службе детей мечтают разрубить Гордиев узел

Списывают все на самоубийство или смерть при неопределенных обстоятельствах. Но откладывают расследование до новых веников. А потом появляется некий Артемий Рябчук. Ибо не может больше терпеть издевательства и видит только один выход – самый жестокий.[read_more_news] Солдаты погибают из-за тотальной дедовщины, но правоохранительные органы этого вроде бы не замечают. Возмущенные родители погибших в разное время и в разных воинских частях собрались сегодня в одном месте – под Офисом Президента. Потому что молчать больше не могут.

Тотальная дедовщина в украинской армии – родители погибших на службе детей мечтают разрубить Гордиев узел
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Списывают все на самоубийство или смерть при неопределенных обстоятельствах.

Но откладывают расследование до новых веников.

А потом появляется некий Артемий Рябчук.

Ибо не может больше терпеть издевательства и видит только один выход – самый жестокий. Также по теме: Что известно о жертвах Артемия Рябчука - подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают

Солдаты погибают из-за тотальной дедовщины, но правоохранительные органы этого вроде бы не замечают.

Возмущенные родители погибших в разное время и в разных воинских частях собрались сегодня в одном месте – под Офисом Президента.

Потому что молчать больше не могут.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тотальная дедовщина в украинской армии – родители погибших на службе детей мечтают разрубить Гордиев узел / 03.02.2022 19:29
03.02.2022 19:29

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