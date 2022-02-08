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Video: Тендітна шестикласниця врятувала від загибелі братика. Великий героїзм маленької дівчинки

Великий героїзм маленької дівчинки. На Вінниччині тендітна шестикласниця врятувала від загибелі десятирічного братика. Діти разом розважалися на гірці на околиці села. Коли Захар проходив повз місцеву водойму, послизнувся і зірвався з обривистого берега і плюхнув прямісінько у воду. Там він опинився у справжній крижаній пастці глибиною у шість метрів.[read_more_news] Але сталося справжнє диво - його двоюрідна сестра не розгубилася і зробила, здається, неможливе, аби врятувати брата. Як дівчинці усе вдалося? В якому стані школяр? Дивовижний поворот.

Тендітна шестикласниця врятувала від загибелі братика. Великий героїзм маленької дівчинки
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Великий героїзм маленької дівчинки.

На Вінниччині тендітна шестикласниця врятувала від загибелі десятирічного братика.

Діти разом розважалися на гірці на околиці села.

Коли Захар проходив повз місцеву водойму, послизнувся і зірвався з обривистого берега і плюхнув прямісінько у воду.

Там він опинився у справжній крижаній пастці глибиною у шість метрів. Також по темі: Прогулянка дітей на річці ледь не завершилось трагедією на Херсонщині

Але сталося справжнє диво – його двоюрідна сестра не розгубилася і зробила, здається, неможливе, аби врятувати брата.

Як дівчинці усе вдалося?

В якому стані школяр?

Дивовижний поворот.

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ICTV / Надзвичайні новини / Тендітна шестикласниця врятувала від загибелі братика. Великий героїзм маленької дівчинки / 08.02.2022 19:21
08.02.2022 19:21

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