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Video: Прогулянка дітей на річці ледь не завершилось трагедією на Херсонщині

Ледь не закінчилася трагедією прогулянка дітлахів на Херсонщині. Двоє братів і сестра пішли гуляти до річки й вирішили спробувати на міцність лютневу кригу. Підлітки вийшли на лід, але не врахували наслідків глобального потепління: раптом під ногами все пішло тріщинами, і за мить усі троє опинились у крижаній воді. [read_more_news] Хто прийшов на допомогу? І чому всі навколо вважають, що у справу втрутилося справжнє диво?! Подивіться уважно і не повторюйте чужих помилок!

Прогулянка дітей на річці ледь не завершилось трагедією на Херсонщині
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Ледь не закінчилася трагедією прогулянка дітлахів на Херсонщині.

Двоє братів і сестра пішли гуляти до річки й вирішили спробувати на міцність лютневу кригу.

Підлітки вийшли на лід, але не врахували наслідків глобального потепління: раптом під ногами все пішло тріщинами, і за мить усі троє опинились у крижаній воді. Також по темі: На Запоріжжі під кригу провалились діти

Хто прийшов на допомогу?

І чому всі навколо вважають, що у справу втрутилося справжнє диво?!

Подивіться уважно і не повторюйте чужих помилок!

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ICTV / Надзвичайні новини / Прогулянка дітей на річці ледь не завершилось трагедією на Херсонщині / 07.02.2022 20:00
07.02.2022 20:00

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