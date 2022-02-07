Прогулянка дітей на річці ледь не завершилось трагедією на Херсонщині

Ледь не закінчилася трагедією прогулянка дітлахів на Херсонщині.

Двоє братів і сестра пішли гуляти до річки й вирішили спробувати на міцність лютневу кригу.

Підлітки вийшли на лід, але не врахували наслідків глобального потепління: раптом під ногами все пішло тріщинами, і за мить усі троє опинились у крижаній воді. Також по темі: На Запоріжжі під кригу провалились діти

Хто прийшов на допомогу?

І чому всі навколо вважають, що у справу втрутилося справжнє диво?!

Подивіться уважно і не повторюйте чужих помилок!