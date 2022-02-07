Прогулка детей на реке чуть не завершилась трагедией в Херсонской области

Едва не закончилась трагедией прогулка ребятишек в Херсонской области.

Двое братьев и сестра пошли гулять к реке и решили попробовать на крепость лютневый лед.

Подростки вышли на лед, но не учли последствий глобального потепления: вдруг под ногами пошло трещинами, и через мгновение все трое оказались в ледяной воде. Также по теме: На Запоріжжі під кригу провалились діти

Кто пришел на помощь?

И почему все вокруг считают, что в дело вмешалось настоящее чудо?

Посмотрите внимательно и не повторяйте чужие ошибки!