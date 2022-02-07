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Video: Прогулка детей на реке чуть не завершилась трагедией в Херсонской области

Едва не закончилась трагедией прогулка ребятишек в Херсонской области. Двое братьев и сестра пошли гулять к реке и решили попробовать на крепость лютневый лед. Подростки вышли на лед, но не учли последствий глобального потепления: вдруг под ногами пошло трещинами, и через мгновение все трое оказались в ледяной воде. [read_more_news] Кто пришел на помощь? И почему все вокруг считают, что в дело вмешалось настоящее чудо? Посмотрите внимательно и не повторяйте чужие ошибки!

Прогулка детей на реке чуть не завершилась трагедией в Херсонской области
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Едва не закончилась трагедией прогулка ребятишек в Херсонской области.

Двое братьев и сестра пошли гулять к реке и решили попробовать на крепость лютневый лед.

Подростки вышли на лед, но не учли последствий глобального потепления: вдруг под ногами пошло трещинами, и через мгновение все трое оказались в ледяной воде. Также по теме: На Запоріжжі під кригу провалились діти

Кто пришел на помощь?

И почему все вокруг считают, что в дело вмешалось настоящее чудо?

Посмотрите внимательно и не повторяйте чужие ошибки!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Прогулка детей на реке чуть не завершилась трагедией в Херсонской области / 07.02.2022 20:00
07.02.2022 20:00

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