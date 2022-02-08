Хрупкая шестиклассница спасла от гибели десятилетнего братика. Большой героизм маленькой девочки

Большой героизм маленькой девочки.

В Винницкой области хрупкая шестиклассница спасла от гибели десятилетнего братика.

Дети вместе развлекались на горке на окраине села.

Когда Захар проходил мимо местного водоема, поскользнулся и сорвался с обрывистого берега и плеснул прямо в воду.

Там он оказался в настоящей ледяной ловушке глубиной в шесть метров. Также по теме: Прогулка детей на реке чуть не завершилась трагедией в Херсонской области

Но произошло настоящее чудо – его двоюродная сестра не растерялась и сделала, кажется, невозможное, чтобы спасти брата.

Как девочке все удалось?

В каком состоянии школьник?

Удивительный поворот.