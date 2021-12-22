Син підрізав матір, поспішаючи в поліцію – неприємна історія з Житомирщини

Так поспішав до поліції, що з ножем накинувся на власну матір.

Трагічна історія з Житомирщини.

Селянин, який перебуває на умовному терміні покарання, з ножем накинувся на рідну неньку! Також по темі: Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі

Жінка в реанімації, а чоловік знову під слідством.

Чим же так завинила перед сином пенсіонерка?

Не повірите, очевидно, хвороблива відповідальність перед правоохоронними органами сильніша за здоровий глузд.