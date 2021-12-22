Син підрізав матір, поспішаючи в поліцію – неприємна історія з Житомирщини

Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів
Дива стаються. У день святого Миколая троє людей вижили після вибуху на Львівщині
Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс
Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз
Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози
24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому
Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк
Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил