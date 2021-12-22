Так спешил в полицию, что с ножом набросился на собственную мать – неприятная история из Житомирщины

Так спешил в полицию, что с ножом набросился на мать.

Трагическая история из Житомирской области.

Селянин, находящийся на условном сроке наказания, с ножом набросился на родную матушку! Также по теме: Билась головой о железобетонную лестницу и стонала - сын таскал мать этажами в Одессе

Женщина в реанимации, а мужчина снова под следствием.

Чем же так провинилась перед сыном пенсионерка?

Не поверите, очевидно, болезненная ответственность перед правоохранительными органами сильнее здравого смысла.