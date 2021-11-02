Билась головой о железобетонную лестницу и стонала — сын таскал мать этажами в Одессе

В 33 года сын избавился от постоянного контроля матери, отправив ее на тот свет
Жалела, не задушила еще в утробе — за такое сын голову матери оставил себе в качестве сувенира
Предвестники из потустороннего мира помогли найти пропавшую в Чернигове женщину
Сын выносил маму из дома кусками — убийство в Киеве
Любимый и единственный сын отблагодарил за жизнь, сбросив мертвую маму в канализацию
Дом многодетной матери заляпанный ее же кровью от руки неблагодарного сына
Сын издевался над мамой под МУЗЫКУ — бил, душил, обливал водой и морил голодом
Сын помог собственной матери отойти в мир иной? Соседи знают всю правду