Video: Билась головой о железобетонную лестницу и стонала — сын таскал мать этажами в Одессе

Отдубасил родную мать и безжалостно волок ее целых пять этажей. А бедная билась головой о железобетонную лестницу и стонала от невыносимой боли. Жуткая кровавая расправа в Одессе. Поздним вечером истерические крики переросли в побоище. 48-летний изверг набросился на свою 76-летнюю мать и беспощадно избивал. [read_more_news] Соседи слышали крики, но никто не вмешивался. Но почему? Вызвал хоть кто-нибудь правоохранителей? За что сын отправил маменьку на тот свет? И кто теперь жалеет жестокого убийцу, плакавшего в момент роковой расправы? Ужасающие подробности, от которых станет неловко.