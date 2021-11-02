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Video: Билась головой о железобетонную лестницу и стонала — сын таскал мать этажами в Одессе

Отдубасил родную мать и безжалостно волок ее целых пять этажей. А бедная билась головой о железобетонную лестницу и стонала от невыносимой боли. Жуткая кровавая расправа в Одессе. Поздним вечером истерические крики переросли в побоище. 48-летний изверг набросился на свою 76-летнюю мать и беспощадно избивал. [read_more_news] Соседи слышали крики, но никто не вмешивался. Но почему? Вызвал хоть кто-нибудь правоохранителей? За что сын отправил маменьку на тот свет? И кто теперь жалеет жестокого убийцу, плакавшего в момент роковой расправы? Ужасающие подробности, от которых станет неловко.

Билась головой о железобетонную лестницу и стонала — сын таскал мать этажами в Одессе
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Отдубасил родную мать и безжалостно волок ее целых пять этажей.

А бедная билась головой о железобетонную лестницу и стонала от невыносимой боли.

Жуткая кровавая расправа в Одессе.

Поздним вечером истерические крики переросли в побоище.

48-летний изверг набросился на свою 76-летнюю мать и беспощадно избивал. Также по теме: Отправил мать на тот свет подушкой и простыней – жестокая расправа в Киеве

Соседи слышали крики, но никто не вмешивался.

Но почему?

Вызвал хоть кто-нибудь правоохранителей?

За что сын отправил маменьку на тот свет?

И кто теперь жалеет жестокого убийцу, плакавшего в момент роковой расправы?

Ужасающие подробности, от которых станет неловко.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Билась головой о железобетонную лестницу и стонала — сын таскал мать этажами в Одессе / 02.11.2021 19:39
02.11.2021 19:39

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