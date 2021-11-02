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Video: Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі

Віддубасив рідну матір і безжалісно волік її цілих п’ять поверхів. А бідолашна билась головою об залізобетонні сходи та стогнала від нестерпного болю. Моторошна кривава розправа в Одесі. Пізно ввечері істеричні крики переросли в побоїще. 48-річний нелюд накинувся на свою 76-річну матір і нещадно бив. [read_more_news] Сусіди чули крики, але ніхто не втручався. Але ж чому? Чи викликав бодай хтось правоохоронців? За що син відправив неньку на той світ? І хто тепер жаліє жорстокого убивцю, який плакав в мить фатальної розправи? Жахаючі подробиці, від яких стане ніяково.

Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі
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Віддубасив рідну матір і безжалісно волік її цілих п’ять поверхів.

А бідолашна билась головою об залізобетонні сходи та стогнала від нестерпного болю.

Моторошна кривава розправа в Одесі.

Пізно ввечері істеричні крики переросли в побоїще.

48-річний нелюд накинувся на свою 76-річну матір і нещадно бив. Також по темі: Відправив матір на той світ подушкою та простирадлом - жорстока розправа у Києві

Сусіди чули крики, але ніхто не втручався.

Але ж чому?

Чи викликав бодай хтось правоохоронців?

За що син відправив неньку на той світ?

І хто тепер жаліє жорстокого убивцю, який плакав в мить фатальної розправи?

Жахаючі подробиці, від яких стане ніяково.

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ICTV / Надзвичайні новини / Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі / 02.11.2021 19:39
02.11.2021 19:39

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