Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі

Віддубасив рідну матір і безжалісно волік її цілих п’ять поверхів.

А бідолашна билась головою об залізобетонні сходи та стогнала від нестерпного болю.

Моторошна кривава розправа в Одесі.

Пізно ввечері істеричні крики переросли в побоїще.

48-річний нелюд накинувся на свою 76-річну матір і нещадно бив. Також по темі: Відправив матір на той світ подушкою та простирадлом - жорстока розправа у Києві

Сусіди чули крики, але ніхто не втручався.

Але ж чому?

Чи викликав бодай хтось правоохоронців?

За що син відправив неньку на той світ?

І хто тепер жаліє жорстокого убивцю, який плакав в мить фатальної розправи?

Жахаючі подробиці, від яких стане ніяково.