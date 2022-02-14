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Video: Сценарії нападу Росії на Україну. Чи є шанс вистояти?

Підірвати дамбу, пустити воду в Крим і заодно просунутися вглиб півдня України. Потім за планом - масові заворушення, палаючі машини та захоплення адмінбудівель. Такий сценарій нападу північного сусіда вже не тільки уявили, але й майже реалізували. Тривожна колотнеча тривала цілих чотири дні. [read_more_news] Які ще варіанти провокацій відпрацювали наші служби? Чи є шанс вистояти?

Сценарії нападу Росії на Україну. Чи є шанс вистояти?
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Підірвати дамбу, пустити воду в Крим і заодно просунутися вглиб півдня України.

Потім за планом – масові заворушення, палаючі машини та захоплення адмінбудівель.

Такий сценарій нападу північного сусіда вже не тільки уявили, але й майже реалізували.

Тривожна колотнеча тривала цілих чотири дні. Також по темі: Вся правда про ДТП з кортежем одного з найбагатших українців Олександра Ярославського

Які ще варіанти провокацій відпрацювали наші служби?

Чи є шанс вистояти?

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ICTV / Надзвичайні новини / Сценарії нападу Росії на Україну. Чи є шанс вистояти? / 14.02.2022 20:19
14.02.2022 20:19

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