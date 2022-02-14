Сценарии нападения России на Украину. Есть ли шанс выстоять?

Взорвать дамбу, пустить воду в Крым и заодно продвинуться вглубь юга Украины.

Затем по плану – массовые беспорядки, пылающие машины и захват админзданий.

Такой сценарий нападения северного соседа уже не только вообразили, но и почти реализовали.

Тревожная потасовка длилась целых четыре дня. Также по теме: Вся правда о ДТП с кортежем одного из самых богатых украинцев Александра Ярославского

Какие варианты провокаций отработали наши службы?

Есть ли шанс выстоять?