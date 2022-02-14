seach
ICTV - Разом краще

Video: Сценарии нападения России на Украину. Есть ли шанс выстоять?

Взорвать дамбу, пустить воду в Крым и заодно продвинуться вглубь юга Украины. Затем по плану – массовые беспорядки, пылающие машины и захват админзданий. Такой сценарий нападения северного соседа уже не только вообразили, но и почти реализовали. Тревожная потасовка длилась целых четыре дня. [read_more_news] Какие варианты провокаций отработали наши службы? Есть ли шанс выстоять?

Сценарии нападения России на Украину. Есть ли шанс выстоять?
0 Комментировать

Взорвать дамбу, пустить воду в Крым и заодно продвинуться вглубь юга Украины.

Затем по плану – массовые беспорядки, пылающие машины и захват админзданий.

Такой сценарий нападения северного соседа уже не только вообразили, но и почти реализовали.

Тревожная потасовка длилась целых четыре дня. Также по теме: Вся правда о ДТП с кортежем одного из самых богатых украинцев Александра Ярославского

Какие варианты провокаций отработали наши службы?

Есть ли шанс выстоять?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Сценарии нападения России на Украину. Есть ли шанс выстоять? / 14.02.2022 20:19
14.02.2022 20:19

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь