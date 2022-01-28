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Video: Стріляли у водія та викрали 10 мільйонів готівкою – бандитський напад у центрі Києва

Все пішло за планом - у бандитів у столиці. Просто в центрі Києва розбійники впритул розстріляли свою жертву біля авто. Нападники явно не жаліли набоїв, адже місце злочину буквально всіяне гільзами. Та на замовне вбивство це не схоже. Адже щойно закривавлений чоловік припинив пручатися і впав, стрільці схопили з продірявленого легковика сумку -  набиту грошима. Сума, яку називають, просто таки скажена - майже десять мільйонів гривень! [read_more_news] Чи вижив поранений? І які моторошні деталі згадують свідки зухвалого наскоку? Ви точно будете вражені.

Стріляли у водія та викрали 10 мільйонів готівкою – бандитський напад у центрі Києва
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Все пішло за планом – у бандитів у столиці.

Просто в центрі Києва розбійники впритул розстріляли свою жертву біля авто.

Нападники явно не жаліли набоїв, адже місце злочину буквально всіяне гільзами.

Та на замовне вбивство це не схоже.

Адже щойно закривавлений чоловік припинив пручатися і впав, стрільці схопили з продірявленого легковика сумку –  набиту грошима.

Сума, яку називають, просто таки скажена – майже десять мільйонів гривень! Також по темі: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра

Чи вижив поранений?

І які моторошні деталі згадують свідки зухвалого наскоку?

Ви точно будете вражені.

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ICTV / Надзвичайні новини / Стріляли у водія та викрали 10 мільйонів готівкою – бандитський напад у центрі Києва / 28.01.2022 19:56
28.01.2022 19:56

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