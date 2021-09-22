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Video: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра

Київщина перетворилася на поле масштабної спецоперації – гелікоптери у повітрі, експерти на землі, спецпризначенці напоготові - усі силові відомства працюють аби зловити зухвалих злочинців, які намагалися вбити першого помічника президента України – Сергія Шефіра. Вранці, дорогою до столиці його автівку на лісовій дорозі розстріляли з автомата. [read_more_news] Зо два десятки куль буквально прошили машину. Водій дістав одразу кілька вогнепальних поранень. Це просто диво якесь – сам соратник і близький друг президента Шефір лишився неушкодженим.

Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра
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Київщина перетворилася на поле масштабної спецоперації – гелікоптери у повітрі, експерти на землі, спецпризначенці напоготові – усі силові відомства працюють аби зловити зухвалих злочинців, які намагалися вбити першого помічника президента України – Сергія Шефіра.

Вранці, дорогою до столиці його автівку на лісовій дорозі розстріляли з автомата.  Також по темі: Права рука Президента Сергій Шефір потрапив під обстріл - версії слідства

Зо два десятки куль буквально прошили машину.

Водій дістав одразу кілька вогнепальних поранень.

Це просто диво якесь – сам соратник і близький друг президента Шефір лишився неушкодженим.

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ICTV / Надзвичайні новини / Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра / 22.09.2021 19:40
22.09.2021 19:40

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