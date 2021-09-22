Video: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра
Київщина перетворилася на поле масштабної спецоперації – гелікоптери у повітрі, експерти на землі, спецпризначенці напоготові - усі силові відомства працюють аби зловити зухвалих злочинців, які намагалися вбити першого помічника президента України – Сергія Шефіра.
Вранці, дорогою до столиці його автівку на лісовій дорозі розстріляли з автомата. [read_more_news]
Зо два десятки куль буквально прошили машину.
Водій дістав одразу кілька вогнепальних поранень.
Це просто диво якесь – сам соратник і близький друг президента Шефір лишився неушкодженим.
Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра
Київщина перетворилася на поле масштабної спецоперації – гелікоптери у повітрі, експерти на землі, спецпризначенці напоготові – усі силові відомства працюють аби зловити зухвалих злочинців, які намагалися вбити першого помічника президента України – Сергія Шефіра.