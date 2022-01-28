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Video: Стреляли у водителя и похитили 10 миллионов наличными — бандитская облава в центре Киева

Все пошло по плану – у бандитов в столице. Прямо в центре Киева разбойники в упор расстреляли свою жертву возле авто. Нападавшие явно не жалели патронов, ведь место преступления буквально усеяно гильзами. Но на заказное убийство это не похоже. Ведь только что окровавленный мужчина прекратил сопротивляться и упал, стрелки схватили с продырявленной легковушки сумку - набитую деньгами. Сумма, которую называют, просто бешеная - почти десять миллионов гривен! [read_more_news] Выжил ли раненый? И какие жуткие детали вспоминают свидетели дерзкого наскока? Вы точно будете поражены.

Стреляли у водителя и похитили 10 миллионов наличными — бандитская облава в центре Киева
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Все пошло по плану – у бандитов в столице.

Прямо в центре Киева разбойники в упор расстреляли свою жертву возле авто.

Нападавшие явно не жалели патронов, ведь место преступления буквально усеяно гильзами.

Но на заказное убийство это не похоже.

Ведь только что окровавленный мужчина прекратил сопротивляться и упал, стрелки схватили с продырявленной легковушки сумку — набитую деньгами.

Сумма, которую называют, просто бешеная — почти десять миллионов гривен! Также по теме: Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира

Выжил ли раненый?

И какие жуткие детали вспоминают свидетели дерзкого наскока?

Вы точно будете поражены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стреляли у водителя и похитили 10 миллионов наличными — бандитская облава в центре Киева / 28.01.2022 19:56
28.01.2022 19:56

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