Video: Стреляли у водителя и похитили 10 миллионов наличными — бандитская облава в центре Киева

Все пошло по плану – у бандитов в столице. Прямо в центре Киева разбойники в упор расстреляли свою жертву возле авто. Нападавшие явно не жалели патронов, ведь место преступления буквально усеяно гильзами. Но на заказное убийство это не похоже. Ведь только что окровавленный мужчина прекратил сопротивляться и упал, стрелки схватили с продырявленной легковушки сумку - набитую деньгами. Сумма, которую называют, просто бешеная - почти десять миллионов гривен! [read_more_news] Выжил ли раненый? И какие жуткие детали вспоминают свидетели дерзкого наскока? Вы точно будете поражены.