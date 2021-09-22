Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира

Киевщина превратилась в поле масштабной спецоперации — вертолеты в воздухе, эксперты на земле, спецназовцы начеку — все силовые ведомства работают, чтобы поймать дерзких преступников, которые пытались убить первого помощника президента Украины — Сергея Шефира.

Утром, по дороге в столицу его машину на лесной дороге расстреляли из автомата.

Два десятка пуль буквально прошили машину. Также по теме: Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел - версии следствия

Водитель получил сразу несколько огнестрельных ранений.

Это просто чудо какое-то — сам соратник и близкий друг президента Шефир остался невредимым.