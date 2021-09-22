seach
ICTV - Разом краще

Video: Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира

Киевщина превратилась в поле масштабной спецоперации - вертолеты в воздухе, эксперты на земле, спецназовцы начеку - все силовые ведомства работают, чтобы поймать дерзких преступников, которые пытались убить первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. Утром, по дороге в столицу его машину на лесной дороге расстреляли из автомата. Два десятка пуль буквально прошили машину.[read_more_news] Водитель получил сразу несколько огнестрельных ранений. Это просто чудо какое-то - сам соратник и близкий друг президента Шефир остался невредимым.

Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира
0 Комментировать

Киевщина превратилась в поле масштабной спецоперации — вертолеты в воздухе, эксперты на земле, спецназовцы начеку — все силовые ведомства работают, чтобы поймать дерзких преступников, которые пытались убить первого помощника президента Украины — Сергея Шефира.

Утром, по дороге в столицу его машину на лесной дороге расстреляли из автомата.

Два десятка пуль буквально прошили машину. Также по теме: Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел - версии следствия

Водитель получил сразу несколько огнестрельных ранений.

Это просто чудо какое-то — сам соратник и близкий друг президента Шефир остался невредимым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира / 22.09.2021 19:40
22.09.2021 19:40

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь