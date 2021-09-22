Video: Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира
Киевщина превратилась в поле масштабной спецоперации - вертолеты в воздухе, эксперты на земле, спецназовцы начеку - все силовые ведомства работают, чтобы поймать дерзких преступников, которые пытались убить первого помощника президента Украины - Сергея Шефира.
Утром, по дороге в столицу его машину на лесной дороге расстреляли из автомата.
Два десятка пуль буквально прошили машину.[read_more_news]
Водитель получил сразу несколько огнестрельных ранений.
Это просто чудо какое-то - сам соратник и близкий друг президента Шефир остался невредимым.
Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира
Киевщина превратилась в поле масштабной спецоперации — вертолеты в воздухе, эксперты на земле, спецназовцы начеку — все силовые ведомства работают, чтобы поймать дерзких преступников, которые пытались убить первого помощника президента Украины — Сергея Шефира.
Утром, по дороге в столицу его машину на лесной дороге расстреляли из автомата.