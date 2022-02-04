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Video: Солодка парочка заґвалтувала до смерті чоловіка – тепер навіки пов’язані любовними обітницями та кров’ю

Найвідоміша у світі парочка злочинців — Бонні і Клайд, але у жорстокості з ними можуть позмагатися ці двоє наших - пов'язаних навіки любовними обітницями та чужою кров'ю. 27-ми річного чоловіка та його 32-во річну коханку затримали аж за три роки після надзвичайно моторошного злочину. [read_more_news] Катували, ґвалтували дерев'яною палицею, рубали сокирою — разом вони замордували свого знайомого. Тіло жертви заховали у будівлі старої сушарки і були впевнені — ніхто й ніколи їх не зловить. Усе змінив один лиш випадок.

Солодка парочка заґвалтувала до смерті чоловіка – тепер навіки пов’язані любовними обітницями та кров’ю
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Найвідоміша у світі парочка злочинців — Бонні і Клайд, але у жорстокості з ними можуть позмагатися ці двоє наших – пов’язаних навіки любовними обітницями та чужою кров’ю.

27-ми річного чоловіка та його 32-во річну коханку затримали аж за три роки після надзвичайно моторошного злочину. Також по темі: Зґвалтування чоловіка у Києві - сумне знайомство з молодиками під нічним клубом

Катували, ґвалтували дерев’яною палицею, рубали сокирою — разом вони замордували свого знайомого.

Тіло жертви заховали у будівлі старої сушарки і були впевнені — ніхто й ніколи їх не зловить.

Усе змінив один лиш випадок.

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ICTV / Надзвичайні новини / Солодка парочка заґвалтувала до смерті чоловіка – тепер навіки пов’язані любовними обітницями та кров’ю / 04.02.2022 19:59
04.02.2022 19:59

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