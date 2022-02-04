Солодка парочка заґвалтувала до смерті чоловіка – тепер навіки пов’язані любовними обітницями та кров’ю

Найвідоміша у світі парочка злочинців — Бонні і Клайд, але у жорстокості з ними можуть позмагатися ці двоє наших – пов’язаних навіки любовними обітницями та чужою кров’ю.

27-ми річного чоловіка та його 32-во річну коханку затримали аж за три роки після надзвичайно моторошного злочину. Також по темі: Зґвалтування чоловіка у Києві - сумне знайомство з молодиками під нічним клубом

Катували, ґвалтували дерев’яною палицею, рубали сокирою — разом вони замордували свого знайомого.

Тіло жертви заховали у будівлі старої сушарки і були впевнені — ніхто й ніколи їх не зловить.

Усе змінив один лиш випадок.