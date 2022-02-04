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Video: Сладкая парочка изнасиловала до смерти мужчину – теперь связаны любовными обетами и кровью

Самая известная в мире парочка преступников — Бонни и Клайд, но в жестокости с ними могут посоревноваться эти двое наших, связанных навеки любовными обетами и чужой кровью. 27-летнего мужчину и его 32-летнюю любовницу задержали спустя три года после чрезвычайно жуткого преступления. [read_more_news] Пытали, насиловали деревянной палкой, рубили топором — вместе они убили своего знакомого. Тело жертвы спрятали в здании старой сушилки и были уверены - никто и никогда их не поймает. Все сменил один случай.

Сладкая парочка изнасиловала до смерти мужчину – теперь связаны любовными обетами и кровью
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Самая известная в мире парочка преступников — Бонни и Клайд, но в жестокости с ними могут посоревноваться эти двое наших, связанных навеки любовными обетами и чужой кровью.

27-летнего мужчину и его 32-летнюю любовницу задержали спустя три года после чрезвычайно жуткого преступления. Также по теме: Изнасилование мужчины в Киеве - печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом

Пытали, насиловали деревянной палкой, рубили топором — вместе они убили своего знакомого.

Тело жертвы спрятали в здании старой сушилки и были уверены — никто и никогда их не поймает.

Все сменил один случай.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сладкая парочка изнасиловала до смерти мужчину – теперь связаны любовными обетами и кровью / 04.02.2022 19:59
04.02.2022 19:59

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