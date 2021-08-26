Зґвалтування чоловіка у Києві – сумне знайомство з молодиками під нічним клубом

Такого ви ще точно не чули.

У Києві орудував дует – грабіжників, вони полювали на чоловіків під нічними клубами!

Знайомилися з молодиками, пропонували їм випити напій у який заздалегідь підмішували сильнодійне снодійне. Також по темі: Чоловік зґвалтував власну дружину - її знайшли оголеною з кляпом у роті. Вбивство на Полтавщині

Нещасна жертва миттєво втрачала свідомість, а хитрі покидьки обчищали кишені, гребли все що бачили й тихцем втікали.

А одного разу негідниками виявилося замалого того, що було при чоловікові й вони відвезли його додому і не лише обібрали помешкання, а ще й вирішили розважитися – вдвох зґвалтували чоловіка!

Цих неадекватів затримали, а кількість людей, які постраждали від їхніх рук збільшується кожного дня.