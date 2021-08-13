Скандал за участю депутата на Житомирщині – хто кого залишив без зубів

Пекельна катастрофа у сусідів завершилась для двох молодих героїв у лікарні
Молодого чоловіка знайдено мертвим на березі річки – загадкове вбивство на Житомирщині
Через вікно спальні розстріляв подружжя у власному ліжку – вбивця вже у суді на Житомирщині
Кривава бійня у подружньому ліжку посеред ночі – хто розстріляв закохану пару
Ображав леді на пікніку перед її кавалерами – живим з відпочинку не повернувся
Посипали закривавлені сідниці сіллю – підлітки вбили приятеля на Житомирщині
Підняв на вила опонента у двобої! Малюк розбрату на Житомирщині
Невідомі хімікати зводять з розуму жителів та загрожують стати екологічною катастрофою для Житомирщини