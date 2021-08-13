Скандал за участю депутата на Житомирщині – хто кого залишив без зубів

Пішла в кущі справити нужду і мало не загриміла до лікарні.

У місті Коростені на Житомирщині на 30-річну жінку напав невідомий.

Усе сталося опівночі у житловому мікрорайоні.

За версією потерпілої п‘яний неадекват побив її, відібрав сумку з документами і дременув геть. Також по темі: Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів

Проте його наздогнали товариші жінки і повернули вкрадене.

Проте для жертви ця історія на цьому не закінчилася.

Бо нападник виявився депутатом міської ради.

І тепер вже він звинувачує жінку та її друзів у побитті та ще й називає це замовним нападом, який пов‘язує зі своєю активною громадською та депутатською діяльністю.

То ж чи було замовлення і хто кого та за що саме побив?

У ситуації розбиралися наші журналісти.