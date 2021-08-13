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Video: Скандал с участием депутата на Житомирщине — кто кого оставил без зубов

Пошла в кусты справить нужду и почти загремела в больницу. В городе Коростене Житомирской области на 30-летнюю женщину напал неизвестный. Все произошло в полночь в жилом микрорайоне. По версии потерпевшей пьяный неадекват избил ее, отобрал сумку с документами и помчался прочь. Однако его догнали товарищи женщины и вернули украденное. [read_more_news] Однако для жертвы эта история на этом не закончилась. Потому что нападающий оказался депутатом городского совета. И теперь уже он обвиняет женщину и ее друзей в избиении и еще и называет это заказным нападением, который связывает со своей активной общественной и депутатской деятельностью. Так было заказ и кто кого и за что именно побил? В ситуации разбирались наши журналисты.

Скандал с участием депутата на Житомирщине — кто кого оставил без зубов
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Пошла в кусты справить нужду и почти загремела в больницу.

В городе Коростене Житомирской области на 30-летнюю женщину напал неизвестный.

Все произошло в полночь в жилом микрорайоне.

По версии потерпевшей пьяный неадекват избил ее, отобрал сумку с документами и помчался прочь.

Однако его догнали товарищи женщины и вернули украденное.  Также по теме: Банда во главе с экс-депутатом сливала газ из поездов

Однако для жертвы эта история на этом не закончилась.

Потому что нападающий оказался депутатом городского совета.

И теперь уже он обвиняет женщину и ее друзей в избиении и еще и называет это заказным нападением, который связывает со своей активной общественной и депутатской деятельностью.

Так было заказ и кто кого и за что именно побил?

В ситуации разбирались наши журналисты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скандал с участием депутата на Житомирщине — кто кого оставил без зубов / 13.08.2021 19:56
13.08.2021 19:56

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