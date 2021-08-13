Скандал с участием депутата на Житомирщине — кто кого оставил без зубов

Пошла в кусты справить нужду и почти загремела в больницу.

В городе Коростене Житомирской области на 30-летнюю женщину напал неизвестный.

Все произошло в полночь в жилом микрорайоне.

По версии потерпевшей пьяный неадекват избил ее, отобрал сумку с документами и помчался прочь.

Однако его догнали товарищи женщины и вернули украденное. Также по теме: Банда во главе с экс-депутатом сливала газ из поездов

Однако для жертвы эта история на этом не закончилась.

Потому что нападающий оказался депутатом городского совета.

И теперь уже он обвиняет женщину и ее друзей в избиении и еще и называет это заказным нападением, который связывает со своей активной общественной и депутатской деятельностью.

Так было заказ и кто кого и за что именно побил?

В ситуации разбирались наши журналисты.