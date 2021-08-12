Банда во главе с экс-депутатом сливала газ из поездов

На Николаевщине задержали банду воров, которая тонами сливала из вагонов поездов сжиженный газ.

Десять злоумышленников, среди которых работники военизированной охраны Укрзализныци, наладили преступный бизнес «замкнутого цикла» — воровали топливо и продавали его через подконтрольные заправки. Также по теме: Локомотив відрізав голову співробітниці Укрзалізниці

Как задерживали бандитов, причем здесь бывший депутат горсовета и сколько стоит «неоткрытие» уголовного производства — настоящий криминальный блокбастер.