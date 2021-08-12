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Video: Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів

На Миколаївщині затримали банду крадіїв, яка тонами зливала з вагонів потягів скраплений газ. Десятеро зловмисників, серед яких працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці, налагодили злочинний бізнес «замкненого циклу» - крали паливо та продавали його через підконтрольні заправки. [read_more_news] Як затримували бандитів, до чого тут колишній депутат міськради та скільки коштує «невідкриття» кримінального провадження - справжній кримінальний блокбастер.

Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів
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На Миколаївщині затримали банду крадіїв, яка тонами зливала з вагонів потягів скраплений газ.

Десятеро зловмисників, серед яких працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці, налагодили злочинний бізнес «замкненого циклу» – крали паливо та продавали його через підконтрольні заправки. Також по темі: Локомотив відрізав голову співробітниці Укрзалізниці

Як затримували бандитів, до чого тут колишній депутат міськради та скільки коштує «невідкриття» кримінального провадження – справжній кримінальний блокбастер.

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів / 12.08.2021 19:59
12.08.2021 19:59

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