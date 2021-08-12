Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів

На Миколаївщині затримали банду крадіїв, яка тонами зливала з вагонів потягів скраплений газ.

Десятеро зловмисників, серед яких працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці, налагодили злочинний бізнес «замкненого циклу» – крали паливо та продавали його через підконтрольні заправки. Також по темі: Локомотив відрізав голову співробітниці Укрзалізниці

Як затримували бандитів, до чого тут колишній депутат міськради та скільки коштує «невідкриття» кримінального провадження – справжній кримінальний блокбастер.