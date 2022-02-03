Розважались, як уміли? Масові мінування поставили на вуха всю Черкащину

Знову масові мінування на Черкащині.

Вибухівку шукали в навчальних закладах, торговельних центрах і житлових будинках Сміли і Черкас.

До спецоперацій було залучено десятки поліцейських, вибухотехніків, кінологів та рятувальників. Також по темі: Львів пережив масові мінування - містяни втомлені та налякані

А в цей час група неповнолітніх студентів спостерігали за всією метушнею і веселилися.

Бо це ж вони так розважалися, «мінуючи» заклади.

А один із спритників навіть заробляв на цьому гроші і славу.