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Video: Розважались, як уміли? Масові мінування поставили на вуха всю Черкащину

Знову масові мінування на Черкащині. Вибухівку шукали в навчальних закладах, торговельних центрах і житлових будинках Сміли і Черкас. До спецоперацій було залучено десятки поліцейських, вибухотехніків, кінологів та рятувальників. [read_more_news] А в цей час група неповнолітніх студентів спостерігали за всією метушнею і веселилися. Бо це ж вони так розважалися, «мінуючи» заклади. А один із спритників навіть заробляв на цьому гроші і славу.

Розважались, як уміли? Масові мінування поставили на вуха всю Черкащину
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Знову масові мінування на Черкащині.

Вибухівку шукали в навчальних закладах, торговельних центрах і житлових будинках Сміли і Черкас.

До спецоперацій було залучено десятки поліцейських, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.  Також по темі: Львів пережив масові мінування - містяни втомлені та налякані

А в цей час група неповнолітніх студентів спостерігали за всією метушнею і веселилися.

Бо це ж вони так розважалися, «мінуючи» заклади.

А один із спритників навіть заробляв на цьому гроші і славу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розважались, як уміли? Масові мінування поставили на вуха всю Черкащину / 03.02.2022 19:40
03.02.2022 19:40

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