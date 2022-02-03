Video: Развлекались, как могли? Массовые минирования подняли на уши всю Черкасщину

Снова массовые минирования в Черкасской области. Взрывчатку искали в учебных заведениях, торговых центрах и жилых домах Смелы и Черкасс. В спецоперации были привлечены десятки полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. [read_more_news] А в это время группа несовершеннолетних студентов наблюдали за всей суетой и веселились. Ведь они так развлекались, «минируя» заведения. А один из ловкачей даже зарабатывал на этом деньги и славу.