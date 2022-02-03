seach
ICTV - Разом краще

Video: Развлекались, как могли? Массовые минирования подняли на уши всю Черкасщину

Снова массовые минирования в Черкасской области. Взрывчатку искали в учебных заведениях, торговых центрах и жилых домах Смелы и Черкасс. В спецоперации были привлечены десятки полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. [read_more_news] А в это время группа несовершеннолетних студентов наблюдали за всей суетой и веселились. Ведь они так развлекались, «минируя» заведения. А один из ловкачей даже зарабатывал на этом деньги и славу.

Развлекались, как могли? Массовые минирования подняли на уши всю Черкасщину
0 Комментировать

Снова массовые минирования в Черкасской области.

Взрывчатку искали в учебных заведениях, торговых центрах и жилых домах Смелы и Черкасс.

В спецоперации были привлечены десятки полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Также по теме: Львов пережил массовые минирования - горожане устали и напуганы

А в это время группа несовершеннолетних студентов наблюдали за всей суетой и веселились.

Ведь они так развлекались, «минируя» заведения.

А один из ловкачей даже зарабатывал на этом деньги и славу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Развлекались, как могли? Массовые минирования подняли на уши всю Черкасщину / 03.02.2022 19:40
03.02.2022 19:40

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь