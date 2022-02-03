Развлекались, как могли? Массовые минирования подняли на уши всю Черкасщину

Україну охопола епідемія анонімних повідомлень про замінування будівель
Здійснила мрію. Як на Львівщині учениця 4 класу школу «замінувала»
Терористична атака у Дніпрі: швидкі, вибухотехніки та масові евакуації
В Умані замінували педагогічний університет
Вибухотехніки та кінологи, поліція та медики: переполох у Кривому Розі через сварку із вчителькою
Жителям двох багатоповерхівок у спальному районі Харкова надійшло повідомлення про замінування
В Херсоні замінували автомобіль киянина, який приїхав у місто у справах
Термінова евакуація всіх пасажирів автостанції у Миколаєві через замінування