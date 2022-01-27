Львов пережил массовые минирования — горожане устали и напуганы

Бомба в помещении! Все на выход!

Испуганные и уже не на шутку уставшие жители Львова — из-за постоянных сообщений о минировании.

То школы, то торговые центры.

Родители жалуются — все планы разрушаются в мгновение ока, потому что сломя голову нужно бежать забирать ребенка из вроде бы «заминированных» классов.

И это хорошо, что с «как будто».

Но кто знает, когда эти злые шутки окажутся совсем не шутками? Также по теме: Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было?

Вот готовы ли к этому горожане?

Евгения Поликарпова расспросила.

Это очень важно понимать!