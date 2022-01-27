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Video: Львів пережив масові мінування – містяни втомлені та налякані

Бомба в приміщенні! Усі на вихід! Налякані і вже не на жарт втомлені мешканці Львова - через постійні повідомлення про замінування. То школи, то торговельні центри. Батьки скаржаться - всі плани руйнуються в одну мить, бо стрімголов треба бігти забирати дитину з начебто "замінованих" класів. І це добре, що з "начебто". Але ж хтозна, коли ці злі жарти виявляться зовсім не жартами?[read_more_news] От, чи готові до цього містяни? Євгенія Полікарпова розпитала. Це дуже важливо розуміти!

Львів пережив масові мінування – містяни втомлені та налякані
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Бомба в приміщенні! Усі на вихід!

Налякані і вже не на жарт втомлені мешканці Львова – через постійні повідомлення про замінування.

То школи, то торговельні центри.

Батьки скаржаться – всі плани руйнуються в одну мить, бо стрімголов треба бігти забирати дитину з начебто “замінованих” класів.

І це добре, що з “начебто”.

Але ж хтозна, коли ці злі жарти виявляться зовсім не жартами? Також по темі: Надійшло повідомлення про замінування потягу у Сумах - що це було?

От, чи готові до цього містяни?

Євгенія Полікарпова розпитала.

Це дуже важливо розуміти!

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ICTV / Надзвичайні новини / Львів пережив масові мінування – містяни втомлені та налякані / 27.01.2022 19:18
27.01.2022 19:18

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