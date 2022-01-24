Розправа над охоронцем під Києвом – дубасили, поки не зламали лопату

Дубасили охоронця, поки не зламали лопату.

Шокуюча розправа над сторожем під Києвом.

Чоловікові проломили череп, викрали авто власника будівництва, що охороняла жертва, та поїхали геть.

А прийшли – не повірите – з благородною метою.

Хотіли повернути те, що сторож загубив. Також по темі: Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі

Але ж чому передумали гратися в героїв?

І як плани бандитам зіпсувала слизька дорога?

Тільки послухайте, що лепечуть ці двоє.