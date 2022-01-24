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Video: Розправа над охоронцем під Києвом – дубасили, поки не зламали лопату

Дубасили охоронця, поки не зламали лопату. Шокуюча розправа над сторожем під Києвом. Чоловікові проломили череп, викрали авто власника будівництва, що охороняла жертва, та поїхали геть. А прийшли - не повірите - з благородною метою. Хотіли повернути те, що сторож загубив.  [read_more_news] Але ж чому передумали гратися в героїв? І як плани бандитам зіпсувала слизька дорога? Тільки послухайте, що лепечуть ці двоє.

Розправа над охоронцем під Києвом – дубасили, поки не зламали лопату
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Дубасили охоронця, поки не зламали лопату.

Шокуюча розправа над сторожем під Києвом.

Чоловікові проломили череп, викрали авто власника будівництва, що охороняла жертва, та поїхали геть.

А прийшли – не повірите – з благородною метою.

Хотіли повернути те, що сторож загубив.   Також по темі: Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі

Але ж чому передумали гратися в героїв?

І як плани бандитам зіпсувала слизька дорога?

Тільки послухайте, що лепечуть ці двоє.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розправа над охоронцем під Києвом – дубасили, поки не зламали лопату / 24.01.2022 19:14
24.01.2022 19:14

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